Romania: premier Citu, presto 171 nuovi centri di vaccinazione anti Covid

- La prossima settimana verranno aperti 171 nuovi centri di vaccinazione contro il Covid-19 e dal 15 aprile la capacità di vaccinazione della Romania aumenterà a 100 mila persone al giorno. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Florin Citu, in una conferenza stampa. "Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, la prossima settimana verranno aperti 171 nuovi centri di vaccinazione. Dopo il 15 aprile avremo la capacità di vaccinare raggiungerà le 100 mila persone al giorno. È molto importante per tutti capire che la vaccinazione è l'unica soluzione per superare la pandemia. Oltre al fatto che è l'unica soluzione per aprire l'economia, è importante anche dal punto di vista della salute" ha detto il premier Citu. (segue) (Rob)