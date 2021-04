Romania: premier Citu, presto 171 nuovi centri di vaccinazione anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo attraverso la vaccinazione - ha proseguito il premier romeno - possiamo andare avanti e possiamo lasciarci alle spalle la pandemia. E' per questo che abbiamo fatto tutto il possibile per avere dosi di vaccino. Abbiamo le dosi necessarie per vaccinare 5 milioni di persone entro fine maggio-inizio giugno e 10 milioni di persone entro fine luglio-inizio agosto. Le dosi ci sono, arrivano in Romania, dobbiamo solo vaccinarci. Incoraggio tutti i romeni a registrarsi sul portale delle vaccinazioni ed a farsi vaccinare", ha detto Citu. (Rob)