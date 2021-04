Marocco-Francia: editoriale “Al Ahdath Al Maghrebia”, nuovo vigore per l'asse Rabat-Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento in cui il Quai’Orsay evoca rapporti "molto intensi" tra Marocco e Francia, ad Algeri, le cose sono diverse. È appena stata annullata, infatti, una visita del primo ministro francese Jean Castex in Algeria. Questo viaggio faceva parte di un meccanismo di cooperazione sospeso dal 2017. Lo scorso fine settimana le relazioni tra la Francia e i due principali paesi del Maghreb, Marocco e Algeria, hanno subito colpi di scena diversi. Ad Algeri, la visita del primo ministro francese è stata rimandata “a tempo indeterminato”. Al contrario, Rabat e Parigi stanno mostrando grande soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti nel campo di sicurezza tra i due Paesi, osserva il quotidiano "Al Ahdath Al Maghrebia" nella sua edizione di lunedì 12 aprile. I servizi segreti di Abdellatif Hammouchi, capo della Direzione generale della sorveglianza territoriale (Dgst), hanno “appena risparmiato alla Francia un bagno di sangue permettendo di neutralizzare un attacco terroristico pianificato che era già nelle sue fasi finali”, afferma il quotidiano. Allo stesso tempo, aggiunge il giornale, la classe politica francese sta accelerando il processo per il riconoscimento ufficiale del carattere marocchino del Sahara occidentale. (Mar)