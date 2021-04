Francia: Movimento delle imprese, riaprire da metà maggio a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da metà maggio in Francia bisognerà riaprire le attività che oggi sono ferma a causa delle restrizioni anti-coronavirus "costi quel che costi". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter" Geoffroy Roux de Bézieux, presidente del Movimento delle imprese di Francia (Medef), l'equivalente della Confindustria. Meglio "riaprire con restrizioni sanitarie che non riaprire affatto", ha detto de Bezieux, sottolineando che che "non si può vivere per sempre alle spalle dello Stato". Il rappresentante del Medef si è poi detto favorevole alla creazione di un pass sanitario "ma per dei punti molto precisi", come i viaggi in aerei o gli event professionali. "Ma non per prendere un caffé sotto casa", ha aggiunto de Bezieux.(Frp)