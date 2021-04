Iraq-Cina: Bagdad riceve in donazione il secondo lotto di vaccini Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha ricevuto domenica 11 aprile il secondo lotto di vaccini Sinopharm per la Covid-19 donati dal governo cinese, per aiutare il Paese a combattere la pandemia. Alla cerimonia di consegna tenutasi all'aeroporto internazionale di Baghdad hanno partecipato l'ambasciatore cinese in Iraq Zhang Tao, il ministro della Sanità iracheno Hassan al-Tamimi e altri funzionari iracheni. "Ci siamo sostenuti a vicenda per combattere la pandemia e questo ha ulteriormente consolidato le relazioni amichevoli tra Cina e Iraq", ha detto Zhang durante la cerimonia. "La Cina presta molta attenzione agli sviluppi epidemiologici in Iraq, abbiamo donato due lotti di vaccini alla parte irachena in meno di due mesi", ha aggiunto il funzionario. Da parte sua, al-Tamimi ha espresso la sua gratitudine per l'assistenza della Cina all'Iraq: "I vaccini cinesi donati faranno avanzare il piano di immunizzazione nazionale. In Iraq abbiamo registrato infezioni quotidiane senza precedenti negli ultimi giorni", ha dichiarato il ministro. Il primo lotto di vaccini anti-Covid era stato donato da Pechino lo scorso 2 marzo. Durante la fase iniziale della pandemia nel 2020, la Cina inviò diversi lotti di aiuti medici in Iraq e una squadra di sette esperti medici che trascorsero 50 giorni in Iraq dal 7 marzo al 26 aprile per aiutare a contenere la malattia. (Cip)