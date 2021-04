Bielorussia: interrotte le trasmissioni dell'emittente televisiva "Euronews"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Informazione della Bielorussia ha deciso di interrompere le trasmissioni nel Paese dell'emittente televisiva "Euronews", in quanto l'autorizzazione alla distribuzione sarebbe scaduta. "Il ministero dell'Informazione ha escluso il programma televisivo straniero Euronews. Il permesso di distribuzione sul territorio della Repubblica di Bielorussia precedentemente rilasciato è scaduto", si legge in un comunicato diffuso dal dicastero. In sostituzione, inizierà a trasmettere l'emittente "Pobeda" che vede tra i suoi contenuti un programma sulla Grande guerra patriottica di produzione russa. (Rum)