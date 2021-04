Decreto Imprese: Bianchini (Mio), oggi incontro al Mef col sottosegretario Durigon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani una delegazione di rappresentanti di piccoli imprenditori composta da Mio Italia, Consorzio Ursa Major Lombardia, Veneto Imprese Unite, Associazione Commercianti Salerno, Associazione Ristoratori Reggiani, Esercenti Resistenti, incontrerà al ministero dell'Economia e delle Finanze il sottosegretario Claudio Durigon. Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "Al centro dell'incontro, le proposte dei piccoli imprenditori nell'ambito del decreto Imprese di imminente – auspichiamo – approvazione. Mio Italia già dallo scorso febbraio ha elaborato un piano per la ripresa economica del comparto dell'ospitalità a tavola (Horeca), presentato al premier Mario Draghi e ai Ministri competenti. Il piano elenca le problematiche del settore con, in parallelo, le soluzioni suggerite", ha sottolineato Bianchini. "Il mese corrente sarà fondamentale per la sopravvivenza dei ristoratori italiani e di un comparto irragionevolmente penalizzato, pur rappresentando il 30 per cento del Pil nazionale", ha concluso il presidente di Mio Italia. (Com)