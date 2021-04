Kosovo: Covid, critiche su scelta governo di introdurre nuova serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Safet Gerxhaliu, ex presidente della Camera di commercio del Kosovo, ha dichiarato che la serrata non è una soluzione e che è necessario un pacchetto di ripresa economica per aiutare a salvare le aziende che stanno combattendo l'impatto della pandemia di coronavirus. "È positivo che il Kosovo abbia finalmente istituzioni stabili grazie ai voti della gente. Voglio anche credere che la decisione sia stata presa sulla base di analisi e in collaborazione con la comunità imprenditoriale. Penso che dovrebbe esserci un pacchetto di recupero. L'impatto del blocco sarà evidente. Ma voglio credere che anche altre opzioni debbano essere esplorate perché il blocco non può risolvere i problemi del Kosovo”, ha dichiarato Gerxhaliu. (segue) (Alt)