Kosovo: Covid, critiche su scelta governo di introdurre nuova serrata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute kosovaro, Arben Vitia, ha detto nei giorni scorsi che nel Paese potrebbero essere introdotte nuove misure restrittive anti-Covid nonostante l'arrivo dei primi vaccini. "Nonostante sia una buona notizia l'arrivo dei vaccini, le misure che sono in vigore e le misure che verranno prese nei prossimi giorni in relazione alla situazione sul campo, sono molto importanti per essere rispettate da tutti noi e dai cittadini", ha spiegato il ministro, secondo cui dopo l'insediamento del nuovo governo guidato da Albin Kurti c'è stata una accelerazione rispetto alla forniture dei vaccini. Il ministro ha auspicato che tutte le procedure vengano completate molto presto e che i vaccini arrivino il prima possibile. "Il piano di vaccinazione è già stato redatto prima, ovviamente inizia con gli operatori sanitari in quanto i cittadini sono stati informati e proseguirà con le persone di età superiore agli 80 anni. Sono circa 30mila le persone di età superiore agli 80 anni e ovviamente non saranno tenuti a fare domanda solo sulla piattaforma online, ma verranno contattati e secondo il piano, ogni persona di età superiore agli 80 anni riceverà il vaccino in questo gruppo, proseguendo secondo questo piano poi con altre fasce d'età", ha spiegato Vitia. (segue) (Alt)