Serbia: presidente Parlamento Dacic, kosovari non accettano l'Accordo di Bruxelles (3)

- Durante le recenti commemorazioni in occasione 22esimo anniversario del massacro di Lybeniq e Peja, Kurti ha detto che non è stata fatta giustizia per molti crimini commessi in Kosovo. "La Serbia in generale non persegue i criminali ma li promuove e li coinvolge nella politica e nello Stato", ha scritto Kurti su Facebook. "I pubblici ministeri e i giudici del Kosovo si stanno dimostrando inefficienti. Il 29 maggio 2019 abbiamo modificato il codice di procedura penale per consentire il processo e la punizione in assenza di criminali, ma anche questo non sta portando risultati sufficienti", ha proseguito il premier. Lo scorso 31 marzo il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che "continuerà a delegittimare l'indipendenza" autoproclamata dal Kosovo. Vucic ha così commentato la relazione sul Kosovo approvata martedì 30 marzo dal Parlamento europeo. Secondo un passo della relazione citato da Vucic davanti ai giornalisti, "c'è preoccupazione per la campagna di disinformazione con cui si delegittima" la statualità del Kosovo. "Sono orgoglioso di delegittimare l'indipendenza del Kosovo e continuerò a farlo a dispetto dell'Ue e per la gloria della Serbia e non mi possono fare niente", ha dichiarato Vucic. (segue) (Seb)