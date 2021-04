Kosovo: governo, premier Kurti e presidente Osmani in stretto coordinamento su dialogo con Serbia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del dialogo Belgrado-Pristina, Vucic ha detto che il premier kosovaro Albin Kurti con la sua posizione ha dimostrato che ama di più parlare con se stesso. "Che vada pure avanti per la sua strada, con ciò ci mostrano chiaramente che non hanno mai voluto il dialogo", ha concluso Vucic. La relazione approvata ieri dal Parlamento europeo sul percorso di avvicinamento del Kosovo all'Ue contiene un invito a riconoscere lo Stato del Kosovo per quei 5 Stati membri che ancora non lo hanno fatto. La richiesta ha provocato già nelle scorse settimane una dura reazione da parte di Belgrado. (Alt)