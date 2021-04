Kosovo: presidente Osmani, dialogo con Serbia non può avere priorità su vaccini anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'orientamento euro-atlantico del governo del Kosovo fa interpretare con scetticismo l'assistenza riguardo i vaccini anti Covid-19 offerta da Paesi che non riconoscono l'indipendenza" di Pristina, ha affermato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Albin Kurti. "Abbiamo una posizione chiara riguardo le differenti offerte che potrebbero arrivare da Paesi che non riconoscono il Kosovo e da fuori dall'Ue", ha affermato Kurti, parlando nella conferenza stampa con il ministro della Salute Arben Vitia nel corso della quale ha annunciato nuove restrizioni per combattere la pandemia in vigore fino al 18 aprile in Kosovo. (Alt)