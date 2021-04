Kosovo: quotidiano "Koha" chiede conto a governo su misure reciprocità verso la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni prima delle elezioni parlamentari in Kosovo del 14 febbraio, il leader di Vetevendosje e ora premier Albin Kurti avrebbe promesso di reintrodurre la reciprocità nei confronti della Serbia, in caso di vittoria alle urne. 17 giorni dopo le sue elezioni come primo ministro, come riferisce il quotidiano "Koha ditore", Kurti deve ancora mantenere la sua promessa. Un portavoce del governo del Kosovo ha dichiarato al giornale che verranno applicate le misure di reciprocità. "La reciprocità è un diritto che deriva dall'uguaglianza e dalla sovranità, dall'essere indipendenti, al fine di proteggere i cittadini dal comportamento arbitrario o dalla violazione dei diritti e della dignità da parte di altri Paesi. È un obbligo per il governo e il primo ministro Kurti proteggere il cittadini della Repubblica del Kosovo e gli interessi dello Stato", ha detto il portavoce. "Per questo ci saranno misure di reciprocità con ogni Paese, Serbia compresa, in ogni area dove ci sono azioni unilaterali che violano il principio di uguaglianza e gli accordi firmati", ha aggiunto. (segue) (Alt)