Kosovo: quotidiano "Koha" chiede conto a governo su misure reciprocità verso la Serbia (2)

- Lo scorso 31 marzo il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che "continuerà a delegittimare l'indipendenza" autoproclamata dal Kosovo. Vucic ha così commentato la relazione sul Kosovo approvata martedì 30 marzo dal Parlamento europeo. Secondo un passo della relazione citato da Vucic davanti ai giornalisti, "c'è preoccupazione per la campagna di disinformazione con cui si delegittima" la statualità del Kosovo. "Sono orgoglioso di delegittimare l'indipendenza del Kosovo e continuerò a farlo a dispetto dell'Ue e per la gloria della Serbia e non mi possono fare niente", ha dichiarato Vucic. (segue) (Alt)