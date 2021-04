Serbia-Kosovo: monastero di Decani "sito culturale in pericolo", è scontro fra le autorità politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monastero di Decani torna ad essere terreno di scontro fra le autorità politiche di Pristina e Belgrado dopo il suo inserimento fra i siti culturali "in maggior pericolo" da parte di Europa Nostra. Il monastero serbo ortodosso del 1335, già dichiarato patrimonio Unesco, è comparso nella classifica pubblicata l'8 aprile dall'organizzazione che si occupa della tutela del patrimonio culturale europeo. Secondo le motivazioni il monastero, che da anni è protetto da un presidio a guida italiana della Kfor (la missione Nato in Kosovo), insieme all'area circostante "continuano ad essere minacciati nella loro integrità a causa di questioni legali e istituzionali irrisolte". Durissima è stata la reazione di Pristina, che ha definito "infondate ed esagerate" le argomentazioni, e altrettanto dura è stata la replica alle autorità kosovare da parte dell'Ufficio governativo di Belgrado per il Kosovo. "La reazione di Albin Kurti e Vjosa Osmani è solo un'altra conferma della minaccia del patrimonio culturale e religioso serbo in Kosovo", si legge in una nota dell'ufficio governativo serbo, che replica punto per punto alle contestazioni delle autorità di Pristina. Se infatti Kurti e Osmani hanno parlato di un linguaggio che "porta a ritenere che il testo della candidatura non abbia seguito una linea argomentativa professionale e il suo contenuto sia stato sviato con connotazioni politiche e propagandistiche", l'Ufficio serbo ha ammonito sul "tentativo di Kurti e Osmani di presentare l'autoproclamato Kosovo come un'oasi di multiculturalismo e multiconfessionalismo". (segue) (Seb)