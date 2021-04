Serbia-Kosovo: monastero di Decani "sito culturale in pericolo", è scontro fra le autorità politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la parte serba proprio la libertà di culto è stata negata "quasi quotidianamente dalla profanazione degli edifici della Chiesa ortodossa serba" e dei cimiteri ortodossi in Kosovo. "Chiudere gli occhi sulla realtà e negare politicamente la situazione sul campo è un messaggio di incoraggiamento agli estremisti a continuare la pratica di attaccare i luoghi sacri serbi", sottolinea la nota ricordando che il monastero di Decani è stato attaccato quattro volte dal Duemila al 2007. Nel 2014, secondo l'Ufficio serbo per il Kosovo, sono apparsi sui muri del monastero dei graffiti riconducibili all'estremismo islamico mentre nel 2016 "quattro albanesi del Kosovo armati sono stati arrestati davanti al monastero e, come si è scoperto, due degli arrestati erano nella lista nera dei simpatizzanti dell'Isis". Toni del tutto diversi sono stati quelli utilizzati da Kurti e Osmani, che sottolineano come sia "del tutto infondato" parlare di un presunto attacco dello Stato Islamico contro il sito culturale. Secondo la presidente e il premier del Kosovo, inoltre, nelle motivazioni di Europa Nostra "c'è un paragrafo che rivela più chiaramente lo scopo politico camuffato" dell'aver inserito Decani tra i siti a rischio. "Il testo tenta stranamente di stabilire un legame tra la necessità di proteggere il monastero e le trattative politiche tra Kosovo e Serbia", affermano Osmani e Kurti, secondo cui "se passa questo messaggio, ci sarà un precedente molto pericoloso". (segue) (Seb)