Serbia-Kosovo: monastero di Decani "sito culturale in pericolo", è scontro fra le autorità politiche (3)

- La classifica di un'organizzazione culturale si ritrova così nell'occhio del ciclone di un contrasto, quello fra Pristina e Belgrado, che da anni vede al centro le sorti del monastero. L'ultimo episodio di tensione fra le autorità serbe e kosovare risale all'agosto dell'anno scorso, quando furono avviati dei lavori di ampliamento della struttura viaria che passa accanto alla struttura religiosa. L'intesa fu trovata a novembre del 2020 con la mediazione dell'ambasciatore d'Italia a Pristina, Nicola Orlando, e con il sostegno di un altro italiano, l'allora comandante della Kfor, generale Michele Risi. L'accordo ha riguardato la riabilitazione delle strade nel comune di Decani, nel rispetto delle norme rilevanti del Kosovo sulla protezione delle Zone speciali del 15 giugno 2008. L'intesa include lo sviluppo simultaneo sia di uno svincolo internazionale esterno alla Zona di protezione speciale sia di una strada locale all'interno della Zona speciale attorno a Decani, garantendo così la tranquillità del luogo in cui sorge il monastero. La piccola strada davanti al monastero infatti, secondo l'intesa, non verrà toccata e per il collegamento con il Montenegro verrà utilizzata una circonvallazione lontana dalla struttura religiosa dove passeranno i mezzi pesanti. Il monastero di Decani è diventato in questi anni anche il simbolo di una battaglia condotta da Belgrado e Pristina all'interno della stessa Assemblea dell'Unesco. L'eredità culturale serba, rappresentata principalmente dai monasteri ortodossi medievali, è stata il "casus belli" all'interno di una discussione che doveva decidere se concedere o meno un posto al Kosovo nell'organizzazione internazionale. (segue) (Seb)