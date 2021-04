Usa-Ue: Blinken a Bruxelles in settimana per discutere di Afghanistan, Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, raggiungerà l'omologo della Difesa Lloyd Austin a Bruxelles questa settimana, per discutere di Iran, Afghanistan e delle attività della Russia nei confronti dell'Ucraina. Lo ha riferito un fonte anonima del dipartimento di Stato Usa ieri, 11 aprile. Austin ha in programma una sosta al quartier generale della Nato a Bruxelles nell'ambito del viaggio ufficiale intrapreso lo scorso fine settimana, che prevede anche tappe a Israele, in Germania e nel Regno Unito. L'arrivo dei due segretari statunitensi in Europa coincide con una fase di rinnovata tensione tra Stati Uniti e Russia, incentrata sull'Ucraina e sul progetto russo-tedesco del gasdotto Nord Stream 2. Washington accusa la Russia di aver ammassato al confine con la Russia una quantità di truppe e asset militari senza precedenti dall'annessione della Crimea, nel 2014. La scorsa settimana il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato il governo di Kiev di "pericolose azioni provocatorie" nel Donbass, la regione russofona all'estremità orientale dell'Ucraina. (segue) (Nys)