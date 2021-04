Usa-Ue: Blinken a Bruxelles in settimana per discutere di Afghanistan, Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando la nomina di un inviato speciale incaricato di condurre i negoziati tesi a bloccare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 tra la Russia e la Germania. Lo hanno riferito nei giorni scorsi funzionari ed ex funzionari Usa citati dal quotidiano "Politico". L'amministrazione del presidente Biden sta tentando di arrestare il progetto, che però è stato quasi interamente realizzato. L'incarico di inviato speciale sarebbe già stato offerto dal consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ad Amos Hochstein, che ha servito come inviato speciale e coordinatore per gli affari energetici internazionali sotto l'amministrazione del presidente Barack Obama, e come consulente e confidente dell'allora vicepresidente Biden. Sino allo scorso anno, Hochstein ha servito nel consiglio di supervisione del colosso energetico ucraino Naftogaz. La nomina di un inviato speciale indicherebbe un rinnovato focus strategico da parte dell'amministrazione presidenziale Usa. Sino ad oggi, le questioni diplomatiche legate al Nord Stream 2 sono state affidate dalla Casa Bianca a diversi esperti di affari europei presso il dipartimento di Stato e il Consiglio di sicurezza nazionale. L'amministrazione presidenziale ritiene però che la geopolitica riguardante il Nord Stream 2 richieda una attenzione maggiore, considerato anche che l'opera è stata realizzata al 96 per cento. (Nys)