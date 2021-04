Usa: in California recintato un ristorante che non rispetta le restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Burbank, in California, hanno eretto una recinzione di oltre due metri d'altezza attorno al Tinhorn Flats Saloon & Grill, un ristorante i cui proprietari hanno rifiutato di sottostare alle ordinanze di chiusura adottate dalle autorità di quello Stato per contrastare la propagazione del coronavirus. La recinzione è stata eretta sabato, 10 aprile, a seguito dell'ordinanza di un giudice che ha sancito il taglio delle forniture di energia elettrica a quell'attività commerciale. Il proprietario del ristorante ha accumulato 50mila dollari di sanzioni dall'inizio della pandemia, tutte motivate dalle autorità col rifiuto di attenersi alle "ordinanze di salute pubblica". Venerdì, 9 aprile, un giudice ha stabilito che il ristorante non potrà riaprire senza ottenere nuovi permessi. In precedenza l'amministrazione cittadina aveva già "murato" il ristorante con sacchi di sabbia per impedirne l'apertura. Il proprietario del ristorante, Baret Lepejan, ha dichiarato al "Los Angeles Times" che non ha alcuna intenzione di pagare le multe, né di cedere alle direttive dell'amministrazione cittadina: "Mostratemi un'unghia di prova concreta della minaccia pubblica rappresentata dal mio ristorante", ha dichiarato l'uomo. "Tutto questo non ha mai riguardato la sicurezza pubblica. Non si è mai trattato di sicurezza, ma di paura e controllo", ha aggiunto il Lepejan. Il figlio del proprietario, Lucas Lepejan, di 20 anni, è stato arrestato la scorsa settimana, con l'accusa d'aver provato a rimuovere le barriere erette attorno al ristorante della sua famiglia. (Nys)