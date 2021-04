Thailandia: coronavirus, record giornaliero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha registrato 985 nuovi casi giornalieri di coronavirus oggi, 12 aprile, infrangendo il record nazionale di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo. Il Paese è alle prese con la terza orndata pandemica, innescata da varianti più contagiose - anche se apparentemente meno pericolose - come quella britannica. Dall'inizio della pandemia la Thailandia ha registrato 33.610 casi e soli 97 decessi. L'aumento dei contagi potrebbe ostacolare i piani del governo per la progressiva riapertura delle località turistiche ai visitatori internazionali. (segue) (Fim)