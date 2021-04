Corea del Sud: il consenso del presidente Moon tocca nuovi minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha registrato un nuovo record negativo oggi, 12 aprile, a seguito della disfatta elettorale subita dal Partito democratico di Corea alle elezioni locali della scorsa settimana. Un sondaggio effettuato da Realmeter per cinque giorni, sino allo scorso venerdì 9 aprile, attribuisce a Moon il consenso di appena il 33,4 per cento degli intervistati. Prima dell'ultimo sondaggio, che ha coinvolto 2.514 persone maggiorenni sull'intero territorio nazionale, il tasso di approvazione del presidente aveva toccato un minimo del 34,1 per cento nella terza settimana di marzo. Il tasso di disapprovazione è aumentato dello 0,5 per cento, arrivando al 62,9 per cento. Nel frattempo, il sostegno attribuito dal sondaggio al principale partito dell'opposizione conservatrice, il Partito del potere ai nazionali (Ppp) è aumentato di 0,3 punti percentuali, al 39,4 per cento. ben nove punti percentuali in più rispetto al Partito democratico. (segue) (Git)