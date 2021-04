Corea del Sud: il consenso del presidente Moon tocca nuovi minimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disfatta subita dal Partito democratico di Corea (Pp) alle elezioni amministrative di Seul e Busan - le due maggiori città della Corea del Sud - accelera la corsa del fronte conservatore in vista delle elezioni politiche del 2022, ed ha innescato un immediato ripensamento degli indirizzi e delle priorità politiche che hanno guidato sinora l'azione di governo del presidente Moon Jae-in. Dopo la vittoria alle elezioni generali del 2016, il Partito democratico è riuscito ad imporsi alle presidenziali del 2017, alle amministrative del 2018 e alle legislative di aprile 2020. A seguito della schiacciante vittoria alle elezioni dello scorso anno, i Democratici hanno visto però crollare il loro consenso sotto i colpi della pandemia di coronavirus, di scandali corruttivi interni, dell'incapacità di far fronte efficacemente alla bolla dei prezzi degli immobili urbani, e dello stallo apparentemente irrecuperabile del dialogo con la Corea del Nord. Come anticipato dai sondaggi dei giorni scorsi, questi fattori e la figura ormai indebolita del presidente Moon, cui l'elettorato imputa una scarsa efficacia decisionale, hanno concorso a rilanciare il fronte conservatore, impegnato in una vasta operazione di consolidamento che ha portato alla nascita del Partito del potere dei nazionali (Ppp). (segue) (Git)