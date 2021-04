Corea del Sud: il consenso del presidente Moon tocca nuovi minimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati proprio i candidati del Ppp ad imporsi alle elezioni del 7 aprile: Oh Se-hoon, già sindaco di Seul dal luglio 2006 all'agosto 2011, è stato rieletto sindaco della capitale, battendo il candidato democratico, Park Yong-sun, con il 57,5 per cento delle preferenze contro il 39 per cento dell’avversario. A Busan, il candidato conservatore Park Heong-joon ha sconfitto a sua volta il rivale del Dp Kim Young-choon, aggiudicandosi il 63 per cento dei consensi. Il peso della disaffezione dell'elettorato progressista nei confronti del governo in carica emerge dai dati relativi all'affluenza alle urne, che è stata inferiore a quella delle elezioni amministrative del 2018, fatti salvi i distretti Gangnam, Seocho e Songpa a Seul, di orientamento tradizionalmente conservatore. (segue) (Git)