Corea del Sud: il consenso del presidente Moon tocca nuovi minimi (5)

- Oh torna a guidare la capitale sudcoreana dieci anni dopo essersi dimesso nel 2011, in polemica con un piano per l'introduzione di servizio di mensa scolastica cittadino; il sindaco neoeletto amministrerà la capitale sino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore, a giugno 2022. Noto in Corea del Sud per il suo profilo convintamente liberista, Oh ha affermato oggi di voler affrontare anzitutto "le difficoltà delle persone che soffrono gli effetti economici della pandemia". Il nuovo sindaco introdurrà una serie di mutamenti significativi negli orientamenti dell'amministrazione cittadina, a cominciare dalla revoca dei regolamenti che vincolano lo sviluppo urbano: durante la campagna elettorale, Oh ha infatti promesso di cancellare le norme che impongono limiti all'altezza degli edifici residenziali, così da poter fornire un maggior numero di unità abitative nella città. Tra le altre iniziative, Oh intende abrogare un regolamento urbanistico del 2014 che vincola gli edifici entro 500 metri dal fiume Han ad una altezza non superiore a 35 piani. Oh intende anche porre il suo peso politico a sostegno di un piano per la realizzazione di 360mila nuove unità abitative tramite misure di deregolamentazione, ricostruzione e recupero urbanistico. (segue) (Git)