Corea del Sud: il consenso del presidente Moon tocca nuovi minimi (6)

- L'esito delle elezioni amministrative, così come l'agenda politica del sindaco Oh, trovano riscontro in un sondaggio pubblicato proprio oggi da quattro società demoscopiche sudcoreane: Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International e Hankook Research. Il sondaggio ha interessato un campione di 1.004 persone all'inizio di questa settimana, e ne emerge un sentimento diffuso di insoddisfazione nei confronti dell'operato del governo in carica. Per l'86 per cento degli elettori consultati, l'amministrazione del presidente Moon dovrebbe cambiare in parte o del tutto l'indirizzo della propria azione di governo. Secondo il 51 per cento dei partecipanti al sondaggio, il governo potrebbe mantenere la direzione di alcune delle sue principali politiche di Stato, mentre il 35 per cento dei partecipanti al sondaggio esprime una bocciatura completa dell'amministrazione in carica. Solo il 5 per cento degli intervistati, invece, si dice pienamente soddisfatto dell'indirizzo politico dell'esecutivo. Dal sondaggio emerge ancora una volta la centralità della questione immobiliare tra le priorità politiche dell'elettorato sudcoreano: secondo il 46 per cento degli intervistati, le politiche immobiliari dell'amministrazione Moon sono "del tutto errate", mentre un altro 34 per cento le ritiene "errate". Appena il 15 per cento degli elettori consultati ritiene che il governo abbia agito "abbastanza bene" o "bene" per rendere più sostenibili i costi degli alloggi nelle città del Paese. (segue) (Git)