Germania: al via oggi negoziati Cdu e Csu per nomina candidato cancelliere

- I vertici di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) si riuniscono oggi in incontri distinti per concordare il candidato a cancelliere in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. I presidenti di entrambi i partiti, Armin Laschet per la Cdu e Markus Soeder per la Csu, hanno dichiarato la propria disponibilità alla candidatura. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, una decisione potrebbe essere presa nei prossimi giorni. Sia Laschet sia Soeder hanno affermato di non voler anticipare le deliberazioni, quando è stato chiesto loro se già oggi potrebbe essere concordato il candidato dei conservatori alla Cancelleria federale. Laschet e Soeder sono primi ministri rispettivamente del Nordreno-Vestfalia e della Baviera. (Geb)