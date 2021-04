Energia: Spagna, oggi Acciona vota quotazione in Borsa della filiale di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consiglio di amministrazione della compagnia energetica spagnola Acciona chiederà in un'assemblea generale straordinaria degli azionisti l'autorizzazione per quotare in Borsa il 25 per cento della sua filiale di energie rinnovabili, Acciona Energia. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", con questa operazione la società si è posta l'obiettivo di raddoppiare la sua capacità installata di energia rinnovabile dagli attuali 10,7 GW a 20 GW entro il 2025. Acciona prevede di investire fino a 7 miliardi milioni di euro nei prossimi anni attraverso provenienti in parte dai fondi del Piano per la ripresa dell'Unione europea destinati alla Spagna, con particolare attenzione alla decarbonizzazione. (Spm)