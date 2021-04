Germania: Covid, ministro Lavoro Heil vuole obbligo test dipendenti per aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, Hubertus Heil, intende introdurre rapidamente l'obbligo per le aziende di sottoporre i propri dipendenti a test per il Covid-19. In particolare, ha affermato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), gli esami diagnostici sono necessari “per proteggere quanti non possono lavorare dalla propria abitazione”. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Heil ha aggiunto che il governo federale dovrebbe approvare il relativo provvedimento già nella giornata di domani, 13 aprile. A tutti i lavoratori che non sono impiegati da remoto verrà riconosciuto il diritto a un test a settimana presso l'impresa in cui sono impiegati. Quanti hanno contatti frequenti con la clientela o trattano generi alimentari potranno richiedere due esami in sette giorni. Al governo in Germania nella Grande coalizione con la SpD, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) si sono ripetutamente dichiarate contrarie all'obbligo per le imprese di sottoporre i propri dipendenti ai test per il Covid-19.(Geb)