Iraq: premier Al Kadhimi, riserve Banca centrale a più di 60 miliardi di dollari

- Le riserve di valuta estera della Banca centrale dell’Iraq hanno superato i 60 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, parlando alla cerimonia per l’avvio della costruzione di un impianto della Compagnia delle raffinerie del Sud a Bassora. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del premier iracheno, “le riserve in valuta estera della banca centrale ammontano a più di 60 miliardi di dollari, dopo essere state pari a 51,9 miliardi prima delle riforme introdotte dal governo”. L’aumento, secondo il premier, giunge a seguito delle misure introdotte dall’esecutivo, tra cui la lotta allo spreco e alla corruzione presso l’istituzione. (Res)