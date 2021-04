Medio Oriente: nel 2020 debito sovrano al più alto livello in assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emissioni di debito dei Paesi della regione di Medio Oriente e Nord Africa (Mena) hanno raggiunto nel 2020 il più alto livello di sempre, a 120,7 miliardi di dollari, in crescita del 15 per cento rispetto all’anno precedente. Lo riferisce la rivista statunitense “Global Finance”. In particolare, hanno registrato cifre da record le emissioni di debito dei Paesi del Golfo, superando per la prima volta i 100 miliardi di dollari. L’emissione più cospicua, secondo la rivista, è giunta dal Qatar, che ha raccolto 10 miliardi di dollari, mentre Arabia Saudita ed Emirati hanno ottenuto dalla vendita di obbligazioni rispettivamente 31,4 e 40,6 miliardi di dollari. (Res)