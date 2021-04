Lavoro: ministro Orlando, accelerare con i vaccini e sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista a "la Repubblica" spiega quale è il piano del governo per riaprire il Paese. "Il piano è la vaccinazione, la riapertura è la conseguenza. Riaprire indiscriminatamente senza vaccinazione significa rischiare di chiudere subito dopo, come insegna il caso Sardegna. La via giusta è accelerare con i vaccini e sostenere le imprese con maggiore selettività. Non si riapre con le interviste, ma sui numeri che vanno conquistati e preservati se non vogliamo l'effetto boomerang". Il ministro osserva inoltre che "il Pd è il partito delle aperture in sicurezza perché mette al centro la tutela della salute che non va contrapposta all'economia. Nessuno deve rischiare la vita per lavorare. E sappiamo che se non si mette sotto controllo il virus non ci può essere un ritorno ad una dinamica economica normale". "Dinamica che si riconquista - aggiunge - anche orientando le risorse verso politiche industriali che aiutino le transizioni e sostengano le filiere più competitive". Quanto ai vaccini in azienda, "si farà solo dopo aver esaurito le fasce più fragili. Dobbiamo evitare di avere, a un certo punto, più vaccini che punti di somministrazione. Sarebbe inaccettabile, specie alla vigilia della stagione turistica. Ecco perché abbiamo firmato con le parti sociali i protocolli per vaccinare in sicurezza. Meglio avere una rete non ancora utilizzata che vaccini senza canali di distribuzione. Invito perciò le Regioni ad attrezzarsi già da ora", ha concluso Orlando.(Res)