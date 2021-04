Vaccini: Speranza, allineati agli altri Paesi e siamo in crescita.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è a 400 mila somministrazioni al giorno, la Francia a 500 mila, la Germania a 650 mila. L'Inghilterra a un passo dall'immunità di gregge. Tuttavia questi dati non certificano il fallimento della nostra strategia vaccinale. "No, assolutamente - dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a "la Repubblica" - II confronto con l'Inghilterra non ha senso. Sono partiti molto prima e hanno più dosi. Con gli altri tre Paesi, invece, siamo allineati: tutti poco sopra le 21 somministrazioni su cento abitanti. Noi, con una media di 310 mila al giorno negli ultimi tre giorni, siamo in crescita". "C'è però - continua - una verità in quel che dice: loro hanno avuto dei picchi molto alti negli ultimi giorni. Per tutti, però, il collo di bottiglia è nella disponibilità di dosi. E quindi, con dieci milioni di vaccini in trenta giorni si può anche toccare un picco, ma poi si rallenta. E questo vale per tutti". Secondo il ministro 2" numeri sono sempre più incoraggianti. E noi dobbiamo accelerare ancora, questo è chiaro. II lavoro di Figliuolo va in questa direzione. In questo trimestre attendiamo 50 milioni di vaccini. E 7,3 milioni di Johnson&Johnson". (segue) (Res)