Vaccini: Speranza, allineati agli altri Paesi e siamo in crescita. (2)

- Si tratta di "un vaccino importante. Questa settimana arriveranno le prime dosi. Saranno 4-500 mila ad aprile. E 7,3 milioni nel trimestre al momento sono confermate". Ora la priorità sono "le persone sopra gli 80 anni e poi quelli tra 70 e 80. Tra qualche settimana sarà così". Nel frattempo le Regioni hanno destinato almeno due milioni di vaccini alla categoria 'altri'. Una delle ragioni per l'alto livello di mortalità ancora oggi, pare. "Con le Regioni c'è collaborazione. Ma le scelte fuori dalle indicazioni del piano sono state errate. Adesso l'ultima ordinanza rafforza in modo ancora più perentorio criteri che erano già prescrittivi. E dice che l'obiettivo fondamentale del governo è vaccinare tutte le persone che possono perdere la vita con il virus". "I numeri - aggiunge - sono chiari: il 60 per cento dei deceduti ha più di 80 anni, il 95 delle vittime è over 60. Quindi sono la nostra priorità assoluta. A loro le Regioni devono destinare tutte le energie e le dosi", ha concluso Speranza. (Res)