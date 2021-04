Covid: Salvini sulle riaperture, in gioco lavoro e salute degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un sondaggio lanciato sui social dal leader della Lega oltre l'85 per cento per cento degli italiani vuole tornare alla libertà. Succederà in tempi brevi, si augura Salvini: "ci sono in gioco non solo il lavoro, ma anche la salute fisica e mentale di milioni di italiani - spiega in una intervista a "il Giornale" -. Ovviamente parlo di riaperture nelle città in cui la situazione sanitaria sia sotto controllo e in miglioramento da giorni. Ne ho parlato personalmente col presidente del Consiglio la settimana scorsa, il presidente Draghi condivide la necessità di tornare il prima possibile ad una vita, ad una scuola, ad un lavoro normali". Però c'è chi con Il vaccino ha fatto il furbetto. "La priorità è vaccinare i fragili, a partire dagli anziani, con criteri oggettivi come età e malattie, come sta facendo Bertolaso in Lombardia. Il resto sono fregature". (segue) (Res)