Covid: Salvini sulle riaperture, in gioco lavoro e salute degli italiani (2)

- Quanto ai 'no vax', "credo nella scienza e i miei figli da piccoli sono stati vaccinati, ma sono contrario a obblighi, imposizioni e liste di proscrizione. Sempre meglio educare e spiegare che imporre". In merito invece al ministro della Salute, "non voglio fare polemiche personali, anche se il libro scritto (e poi ritirato per la vergogna) da Speranza in piena pandemia non merita commenti. Certamente non possiamo più gestire la sanità con approccio ideologico: una zona rossa è rossa, se una zona invece è gialla non può essere comunque rossa. Pare chiaro che ci siano stati gravissimi errori da parte del precedente governo, e le notizie di inchieste a carico di Arcuri ne danno ulteriore conferma, ma preferisco guardare al futuro: abbiamo un Paese da risollevare. Tutti insieme", ha concluso Salvini. (Res)