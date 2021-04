Business news: Imprese, ambasciatore Messico de Alba, Nafta 2 conviene alle aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nafta 2, accordo che intensifica rapporti commerciali tra Usa, Canada e Messico, sta muovendo i primi passi. "Il Nafta 2 — spiega al "Corriere della Sera" l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba — è un progetto di integrazione tra le tre economie nordamericane che rappresentano il 16 per cento del commercio, il 28 del Pil globale e più di 500 milioni di persone. Vuole creare la regione più competitiva al mondo, con nuove regole per un'economia digitale, oltre a sviluppare iniziative che rafforzino e promuovano una maggiore partecipazione delle Pmi". "Con questo accordo, - aggiunge - il Messico sarà in grado di esportare di più in Italia e viceversa, così come nella Ue". Quanto alle prospettive che si aprono, "ci sarà un nuovo mercato libero dell'energia. Sommando il gas, il petrolio e le energie rinnovabili, il Nord America diventerà il principale hub energetico globale. E' ben nota l'eccellenza delle aziende italiane in questo settore e non vi è dubbio che potrebbero diventare protagoniste. Ci saranno grandi opportunità nella manifattura, e i settori come farmaceutica, tessile, moda, gioielleria, aerospaziale. Lo stesso si può dire per infrastrutture, logistica, telecomunicazioni, informatica, pesca e food e beverage. Ci sono oltre 1.800 aziende a capitale italiano in Messico, i cui investimenti diretti accumulati superano i 7 miliardi di euro, il che ci incoraggia ad avvicinare ancora di più le nostre economie". (Res)