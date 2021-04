Business news: Brasile, oltre il 70 per cento delle industrie hanno difficoltà a comprare materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 73 per cento delle industrie manifatturiere ed estrattive del Brasile ha denunciato difficoltà nel reperire forniture e materie prime necessarie per la produzione nel corso del mese di febbraio 2021. Il dato si riduce al 72 per cento per le industrie del settore delle costruzioni. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) pubblicando i risultati di una ricerca effettuata su un campione di 1.782 aziende. Secondo la Cni, le attuali difficoltà sono il risultato delle incertezze che l'economia ha dovuto affrontare durante la prima ondata della pandemia covid-19 nel 2020, quando molte aziende hanno annullato gli ordini di materie prime prevedendo un lungo stop delle produzioni. "La rapida ripresa dell'economia nella seconda metà del 2020 non è stata seguita di pari passo da tutte le aziende, il che ha creato difficoltà nei vari anelli della catena", ha spiegato in una nota. (Res)