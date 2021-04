Corea del Nord: completata costruzione sottomarino da 3mila tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità d'intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti ritengono che la Corea del Nord abbia completato l'assemblaggio di un nuovo sottomarino dal dislocamento di 3mila tonnellate, e che il Paese attenda il momento giusto per darne l'annuncio ufficiale. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui il sottomarino - i cui lavori di costruzione sono stati svelati da Pyongyang a luglio 2019 - è stato progettato per trasportare tre missili balistici per sottomarini (Slbm). "Le autorità ritengono che la Corea del Nord stia valutando il tempo esatto per varare il sottomarino col massimo effetto strategico, inclusa la massima pressione sugli Stati Uniti", riferisce una fonte citata dalla stampa sudcoreana. Il varo del sottomarino potrebbe coincidere con l'introduzione del nuovo missile balistico Pukguksong-3, attualmente in fase di sviluppo. (segue) (Git)