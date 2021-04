Corea del Nord: completata costruzione sottomarino da 3mila tonnellate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 aprile Beyond Parallel, progetto parte del think tank statunitense Center for Strategic and International Studies, ha riferito che la Corea del Nord ha riposizionato una piattaforma sperimentale per il collaudo di missili balistici per sottomarini presso un cantiere navale lungo la sua costa orientale. Lo spostamento della piattaforma è stato rilevato tramite l'analisi di fotografie satellitari, e potrebbe anticipare la conduzione di un nuovo test balistico da parte della Corea del Nord. Il think tank statunitense ha ricordato la "minaccia implicita" rappresentata da un eventuale collaudo di Slbm per gli Stati Uniti e la Corea del Sud. La piattaforma per il collaudo dei missili è stata individuata presso il cantiere navale di Sinpo, ma al momento non sembra vi sia posizionato alcun missile. Lo spostamento della piattaforma potrebbe rispondere anche a esigenze di manutenzione o aggiornamento della strumentazione. (Git)