Corea del Sud: coronavirus, calano test e contagi

- La Corea del Sud ha registrato 587nuovi casi di coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, sotto la soglia di 600 casi per la prima volta insei giorni anche per effetto di un calo dei tamponi effettuati nel Paese. Dall'inizio della pandemia, la Corea del Sud ha diagnosticato in tutto 110.146 casi e 1.770 decessi. L'aumento dei contagi coincide con un possibile rallentamento della campagna nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 intrapresa nel Paese alla fine di febbraio, a causa di ritardi nella consegna dei vaccini al Paese. Lo scrive il quotidiano "Korea Herald", secondo cui le mancate consegne mettono a rischio l'obiettivo del governo di conseguire l'immunità di gregge entro il prossimo novembre. (segue) (Git)