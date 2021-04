Corea del Sud: coronavirus, calano test e contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della scorsa settimana le autorità sudcoreano hanno annunciato che la consegna programmata di una fornitura di vaccini di AstraZeneca è stata rinviata alla terza settimana di aprile. La consegna dei vaccini - 690mila dosi, sufficienti a immunizzare 345mila persone - era inizialmente prevista per la giornata di oggi, 31 marzo, nell'ambito dell'iniziativa mondiale Covax. La Corea del Sud ha accelerato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca alle persone di età superiore a 65 anni, proprio mentre in Europa crescevano i dubbi in merito alla sicurezza del vaccino. Seul ha negoziato con AstraZeneca la fornitura di 7 milioni di dosi di vaccino tra i mesi di maggio e giugno prossimi. (segue) (Git)