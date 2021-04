Usa: infrastrutture, Casa Bianca in corsa per anticipare opposizione Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, è in corsa contro il tempo per accelerare l'approvazione del vasto programma di potenziamento delle infrastrutture nazionali, prima che il Partito repubblicano possa organizzare una opposizione efficace al Congresso federale. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Il vasto piano proposto dalla Casa Bianca, dal costo complessivo di oltre 2mila miliardi di dollari, sarebbe finanziato in parte da un significativo aumento della tassazione sulle aziende e dalla chiusura di una serie di "scappatoie" offerte dal codice fiscale: l'aumento delle tasse sulle imprese sconta però l'opposizione compatta dei conservatori, e suscita crescente malumore tra i parlamentari democratici di orientamento moderato. (segue) (Nys)