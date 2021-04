Corea del Sud: esportazioni in crescita del 24,8 per cento all'inizio di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha visto aumentare le proprie esportazioni del 24,8 per cento annuo nei primi dieci giorni del mese di aprile, confermando la tendenza registrata nei mesi precedenti grazie alla forte domanda mondiale di microchip e automobili. Lo ha riferito l'ente statistico di quel Paese oggi, 12 aprile. Nei primi dieci giorni di aprile il Paese ha esportato merci per 15 miliardi di dollari, contro i 12 miliardi di dollari del medesimo periodo del 2020. Le importazioni sono aumentate del 14,8 per cento annuo a 16,7 miliardi di dollari, con un conseguente disavanzo commerciale di 1,7 miliardi di dollari nel periodo in esame. Le esportazioni di microchip - voce cruciale dell'export sudcoreano - sono aumentate del 14,8 per cento, e quelle delle automobili del 19,8 per cento. (segue) (Git)