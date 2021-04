Perù: exit poll presidenziali, al ballottaggio candidato della sinistra e figlia di Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Pedro Castillo, candidato del partito di sinistra Perù Libre, e la ultraconservatrice Keiko Fujimorii, figlia dell'ex presidente Alberto, i virtuali sfgidanti delle elezioni presidenziali in Perù. Con l'exit poll realizzato da Ipsos Perù, per America Noticias, Castillo avrebbe il 18,6 per cento dei voti, contro il 14,5 per cento di Fujimori, candidata di Fuerza popular. Il sondaggio pare ad ogni modo confermare le previsioni della vigilia secondo cui, a fronte di un alto numero di aspiranti e un quadro politico molto frammentato, sarà necessario attendere il secondo turno del 6 giugno per conoscere il nuovo capo dello Stato. Dalle proiezioni realizzate sui media, ancora tutte da certificare, sarebbe delicata anche la composizione del nuovo parlamento monocamerale, con ben undici partiti rappresentati: rimarrebbero in Aula cinque partiti presenti dalle elezioni legislative straordinarie del 2020, mentre altre otto formazioni paiono destinate a lasciare. La giornata elettorale ha risentito di forti ritardi nell'allestimento dei seggi elettorali, con la convocazione di giovani volontari in corso d'opera per poter compiere le operazioni di voto. Secondo l'exit poll, gli altri aspiranti alla presidenza sarebbero così disposti: Rafael López Aliaga (Renovación Popular) 11,9 per cento, Hernando de Soto (Avanza País) 10,8 per cento, Yonhy Lescano (Acción Popular) 9,8 per cento, Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) 7,8 per cento. (Brb)