Covid: Assessore Lazio, su vaccini in carcere Salvini fa azione da Maramaldo

- "Che un ex Ministro degli Interni definisca 'roba da matti' la vaccinazione degli agenti della penitenziaria e dei detenuti è un'azione da Maramaldo. Il Lazio è tra le prime Regioni italiane per copertura vaccinale agli anziani e in generale per livello di somministrazioni. Su queste questioni serve serietà, in Lombardia e Veneto sono iniziate a marzo le vaccinazioni nelle carceri". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato (Com)