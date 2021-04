Energia: Usa, “Politico”, Hochstein possibile inviato per il Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere Amos Hochstein l'inviato speciale degli Stati Uniti per il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Secondo “Politico”, sarebbero in corso colloqui tra l'amministrazione Biden e Hochsteir per la nomina. Fino alla fine del 2020, Hochstein è stato consigliere di amministrazione del gruppo per l'energia ucraino Naftogaz ed nonché vicepresidente di Tellurian, società del Texas attiva nell'esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl). Dal 2014 al 2017, Hochstein ha ricoperto l'incarico di inviato speciale degli Stati Uniti per gli Affari internazionali in materia di energia. Gli Usa sono contrari al completamento del Nord Stream 2, contro cui hanno già attuato sanzioni. Per Washington, infatti, il gasdotto rappresenta uno strumento del Cremlino con cui la Russia intende accrescere la propria influenza in Europa, sfruttando la dipendenza dell'Ue dalle importazioni di energia. (Geb)