Business news: Brasile, promulgata legge che pone fine al monopolio di Petrobras nel mercato del gas

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che regolamenta il mercato del gas naturale e che pone fine al monopolio della compagnia energetica statale Petrobras. La nuova legge modifica il quadro giuridico e normativo per promuovere la concorrenza nel paese. Obiettivo del governo è attrarre investimenti e triplicare la produzione di gas naturale in dieci anni. La norma entra in vigore quasi due anni dopo il lancio del programma governativo che prometteva una riduzione dei prezzi presentato dai ministri dell'Energia, Bento Albuquerque, e dell'Economia, Paulo Guedes. (Res)