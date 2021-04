Business news: Cile, Acciona coprirà il 40 per cento del consumo di Movistar con energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movistar Cile, filiale della multinazionale spagnola di telecomunicazioni, e l'azienda spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili Acciona hanno firmato un contratto a lungo termine che permetterà di rifornire il 40 per cento della rete di Movistar nel Paese latino americano con energia totalmente rinnovabile. Secondo quanto reso noto dal sito specializzato "Energy News", Acciona somministrerà a Movistar Chile 108GWh di energia pulita all'anno permettendole di ridurre le sue emissioni annuali di CO2 di 42.400 tonnellate. Nel giugno dello scorso anno Acciona aveva firmato un contratto per fornire 100GWh di elettricità rinnovabile all'anno per i prossimi dieci anni per le strutture di elaborazione dati, gli uffici e i centri di lavoro di Telefónica in Spagna. (Res)