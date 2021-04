Business news: Brasile, Fmi prevede crescita del 3,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile registrerà una crescita del 3,7 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 4,1 per cento registrata lo scorso anno nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo afferma l'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, "World economic outlook" del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il dato migliora leggermente la previsione presentata alla fine di gennaio, quando si stimava una crescita del 3,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) brasiliano. La stima è leggermente superiore a quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto "Renewing the Growth" pubblicato il 30 marzo, in cui vengono confermate le previsioni di crescita del Brasile per il 2021 al 3 per cento. Il Brasile per la Bm crescerà al di sotto della media dei paesi della regione sudamericana, prevista al 4,4 per cento collocandosi nelle ultime dieci posizioni nella classifica composta da 29 paesi del subcontinente. Secondo l'istituzione internazionale gli effetti negativi della pandemia di coronavirus saranno importanti in Brasile almeno per tutto il primo semestre dell'anno, soprattutto per quanto riguarda la performances del settore servizi che dipende più di quello industriale dall'avanzamento del piano di immunizzazione. (Res)